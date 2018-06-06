Так: надеюсь, фортуна повернётся лицом к «Вегасу» в пятом матче

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Алекс Так поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).



«Может быть, в прошлых матчах нам где-то не хватило везения, удачных отскоков. Такое случается, таков хоккей. Надеюсь, фортуна повернётся к нам лицом в пятом матче финальной серии», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.

«Вашингтон» в шаге от Кубка Стэнли! Команда Овечкина снова раскатала «Вегас» 3 процента — такова вероятность спасения «Вегаса», который уступает в серии 1-3.