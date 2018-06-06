Группа Panic! At The Disco выступит в Лас-Вегасе перед пятым матчем финала НХЛ

Известная американская рок-группа Panic! At The Disco выступит в родном Лас-Вегасе перед пятым матчем финальной серии плей-офф Кубка Стэнли между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).



Выступление музыкантов начнётся за три часа до начала встречи. Ожидается, что концерт будет бесплатным для всех желающих, в то же время точное место его проведения неизвестно.

Пятая игра серии состоится в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.