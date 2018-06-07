Флёри: «Вегасу» нужно показывать свой хоккей и не бояться провала

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).

«Я просто хочу напомнить всем, что надо оставаться спокойными, хорошо? Надо показывать наш хоккей, наслаждаться игрой. Это ведь финал. Конечно, мы на большой сцене. Но нельзя бояться провала, возможного поражения. Мы должны играть с выкладкой, искать свое счастье в атаке, создавать хорошие моменты.

Один человек не может украсть игру. Это работа всей команды. Мы все вместе побеждали на протяжении чемпионата и в плей-офф. Мы выигрываем и проигрываем как команда, и тут не надо кого-то выделять», — приводит слова Флёри официальный сайт НХЛ.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.