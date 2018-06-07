Орлов: «Вашингтон» находится в хорошей позиции, но расслабляться нельзя

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился эмоциями в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-1).

«Конечно, в голове крутится много всяких мыслей об этом. Но надо стараться на них не зацикливаться. Важно хорошо сыграть, а там уже будет видно.

На матче с «Вегасом» поддержка будет у каждого из ребят. Вообще на каждый матч плей-офф к нам старался кто-то приезжать. И мы чувствуем эту поддержку. Родные знают, какой нелегкий путь мы проделали. Мы сейчас находимся в хорошей позиции, но расслабляться и отвлекаться нельзя», — цитирует Орлова пресс-служба лиги.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.