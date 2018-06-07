Овечкин: завтра будет весело на льду, на кону стоит Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями в преддверии пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-1).

«На кону стоит кубок и все мы понимаем это. Будет очень эмоциональная игра, как говорится, будет весело на льду.

Большинство из нас никогда не были в таком положении. Лично я стараюсь отвлекаться и думать о чём-то другом, хотя это… сложно. Вообще хорошо, что между играми два дня, у нас есть время на восстановление. Завтра будет совсем другая игра, будет битва. «Вегас» будет играть по-другому. А мы должны играть лучше, чем в предыдущих матчах. Мы хотим завершить серию.

Как проведу вечер перед матчем? Я ничего менять не буду, всё буду делать как обычно. Поддержка будет, но говорить об этом пока не надо. Все слова будут после окончания финала», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.