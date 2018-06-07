Галлан: Флёри играет хорошо, просто «Вегасу» нужно лучше действовать в обороне

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан прокомментировал игру голкипера Марка-Андре Флёри в финальной серии Кубка Стэнли с «Вашингтон Кэпиталз» (1-3).

«Вы знаете, если отмотать пленку назад, то мы не так давно разговаривали с вами, ребята-журналисты, сразу после матча. И я тогда сказал, что Флёри не мог ничего сделать с пропущенными шайбами. Там нет его вины, Марк-Андре играл хорошо. Отличный вратарь, который здорово справляется со своей работой.

Нам нужно лучше действовать в обороне, вот что я скажу. Надо лучше контролировать свою зону, потому что мы позволяем их умелым форвардам — таким как Кузнецов или Бекстрём — вести свою игру. И мы на своем примере видим, как классно эти ребята раздают пасы. Нужно этого не допускать», — сказал Галлан.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.