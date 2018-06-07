Линдберг: Шипачёв оказался не готов ни к жизни здесь, ни к игре за «Вегас»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Оскар Линдберг поделился мнением о Вадиме Шипачёве, который покинул американский клуб, проведя 3 матча регулярного чемпионата

«По Шипачёву сразу было видно, что это очень хороший хоккеист. Однако влиться в команду у него не вышло. Почему? Думаю, ему немного не хватило терпения. Надо было немного подождать, тогда у него был бы шанс влиться в коллектив и стабильно заиграть.

Рано или поздно все вписываются в нашу команду, вы это сами видите. Но, видимо, он оказался не готов ни к жизни здесь, ни к игре. Всё-таки тут всё отличается от того, к чему он привык. После этой истории я понял, как и из многих других, что главный приоритет тут — команда», — цитирует Линдберга пресс-служба лиги.