Кузнецов: не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой Кубок Стэнли

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-1).

«В команде о возможном чемпионстве никто не говорит. Мы сфокусированы на своей игре. Конечно, где-то там в голове эта мысль сидит, но лично я пока об этом не думаю. У меня не было такого, чтобы я мысленно поднимал над головой Кубок Стэнли. Я просто жду момента, когда уже можно будет выйти на лёд. Играть в финале — это большая привилегия.

По мере побед в плей-офф у нас стала появляться уверенность. За счёт этого появляется и расслабленность. Точнее сказать, пропадает зажатость. Мы делаем каждый день одно и то же, и это приносит нам успех. Перед ответственными матчами не стоит закрываться и зацикливаться на чём-то. Это неправильно. Можно легко перегореть», — сказал Кузнецов.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск.