Скудра: сейчас за океаном все только и говорят, что о Кузнецове

Бывший главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра поделился мнением об игре российских игроков в составе «Вашингтон Кэпиталз».

«Орлов окончательно закрепился в качестве ведущего защитника команды, их пара с Мэттом Нисканеном очень надёжна и играет одну из ключевых ролей.

Овечкин всегда был первоклассным хоккеистом, лидером «Вашингтона», но сейчас почти всё американское хоккейное сообщество отмечает, что в этом сезоне он играет по-другому. Больше работает на команду, часто отдаёт пас там, где в былые времена взял бы игру на себя.

А Кузнецов и вовсе проводит лучший период в своей карьере. Он и раньше был хорош, но я не мог подумать, что Женя дойдёт до того, что станет ключевым игроком первого звена, затмив такого мастера, как Никлас Бекстрём. Сейчас за океаном все только и говорят, что о Кузнецове», — цитируют Скудру «Известия».