Хант: Шипачёв показался милым человеком, просто иногда так случается

Защитник «Вегас Голден Найтс» Брэд Хант поделился мнением о российском нападающем Вадиме Шипачёве, который покинул американский клуб, проведя всего три матча регулярного чемпионата. Шипачёв расторг контракт с «рыцарями» и вернулся на родину.

«Вообще, он оставил очень приятное впечатление. Понятно, что он хотел заиграть сразу, но потом ситуация осложнилась. Хотя вряд ли вам кто-то скажет о нём хоть одно плохое слово. Он показался милым человеком и отличным хоккеистом. Но просто иногда так случается», — цитирует Ханта официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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