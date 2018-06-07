Уилсон — о 5-м матче: нужно выполнить вещи, которые сделали «Вашингтон» успешным

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии).

«Команде не стоит ничего менять. У нас идёт обычная подготовка к матчу. Как только случится стартовое вбрасывание, начнётся новая игра. Нам нужно выполнить план на неё и те вещи, которые работали для нас и сделали нас успешными», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.