Яруллин: НХЛ — это сильная лига, было бы интересно попробовать свои силы в ней

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин прокомментировал заключение нового контракта с клубом.

«Очень рад, что удалось договориться с клубом и подписать новый контракт. «Ак Барс» для меня родная команда. Играть при своих родных и близких, при своих родных болельщиках – это желание каждого хоккеиста. Поэтому другие варианты я и не рассматривал. Надо ещё немного отдохнуть и пора начинать усиленно готовиться к сезону. Нас ждёт непростой сезон.

Я мог уехать в НХЛ? НХЛ – это сильная лига, и попробовать свои силы в ней интересно, думаю, для любого спортсмена. Посмотрим, как всё будет в дальнейшем. Сейчас все мои мысли связаны с «Ак Барсом»», — цитирует Яруллина пресс-служба клуба.