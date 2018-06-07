Темнокожий нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Деванте Смит-Пелли не станет посещать Белый дом, если «Вашингтон» выиграет Кубок Стэнли. Это связано с расистскими взглядами президента США Дональда Трампа.

«Слова, которые говорит Трамп, напрямую связаны с сексизмом и расизмом. Некоторые из его фраз звучат довольно грубо. Я не слишком вовлечён в политику и не знаю всех его взглядов, но с его риторикой я не согласен», — цитирует Смит-Пелли Las Vegas Review-Journal.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.