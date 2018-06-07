Эллер: купил себе Playstation, чтобы на пару часов можно было отключить мозг

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ларс Эллер перед пятым матчем финала Кубка Стэнли 2018 года с «Вегас Голден Найтс» (3-1 в серии) ответил на вопрос, как он пытается бороться с нервным напряжением. Эллер может стать первым в истории датским игроком, выигравшим Кубок Стэнли.

«Играем в карты. Никогда бы не подумал, что сделаю это, но в итоге купил себе Playstation. С ним я знаю, что на пару часов можно было отключить мозг. Иногда это именно то, что тебе нужно. Надо уметь растворяться в чём-то другом. Книги, Netflix, Playstation, карты, всё, что угодно», — цитирует Эллера официальный сайт НХЛ.

Пятая игра серии состоится в Парадайсе в ночь с 7 на 8 июня по московскому времени. Начало встречи запланировано на 03:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию матча.