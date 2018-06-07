Завершился международный детский турнир Кубок «Еврохима» — 2018

В Тульской области завершился международный детский хоккейный турнир Кубок «Еврохима» — 2018. Победителем стала команда хозяев турнира «Виктория», обойдя литовскую «Клайпеду». Третье место досталось команде «Север» из Ковдора Мурманской области.

За годы своего существования, состязание снискало славу детского чемпионата мира по хоккею. В этом году на ледовой арене Новомосковска встретились 12 хоккейных команд из России, Литвы, Германии, Швейцарии, Финляндии, Бельгии, Эстонии и новички турнира — команда из США.

Финальным аккордом турнира стало сражение «детской сборной мира» с прославленным клубом «Легенды хоккея». В составе звёздной команды играли Александр Якушев, Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Александр Кожевников, а ворота «легенд защищал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Закончилась игра со счётом 7:7.

«Несмотря на то что происходит на международной арене, все мы – большая и дружная семья. Дети показывают нам, взрослым, пример. Этот турнир — одно из ожидаемых событий для жителей Новомосковска. Я рад отметить, что интерес к хоккею среди детей и подростков в регионе растёт», — сказал Дюмин.

Одним из новшеств турнира 2018 года стало создание Аллеи хоккейной славы. Первым на ней оставил отпечаток ладони заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Борис Михайлов. Также свой след на Аллее оставили Павел Буре, Вячеслав Фетисов и другие легенды российского хоккея.