Лучший бомбардир чемпионата Финляндии стал игроком «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе» заключил контракт с нападающим сборной Финляндии Антти Суомелой, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне 24-летний игрок выступал за ЮП. В 59 матчах регулярного сезона он забросил 21 шайбу и сделал 39 голевых передач, стал лучшим бомбардиром чемпионата. В 6 матчах плей-офф на его счету 3 (1+2) очка. Также хоккеист был включён в символическую сборную турнира.

Суомела пробился в состав национальной команды и принял участие в чемпионате мира 2018 года в Дании. Он сыграл 4 матча и забросил 1 шайбу, а сборная Финляндии завершила своё выступление поражением на стадии четвертьфинала.