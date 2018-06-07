ЛеБрюн: Тротц ждёт от «Вашингтона» существенного увеличения зарплаты

Известный инсайдер Пьер ЛеБрюн прокомментировал ситуацию с главным тренером «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротцем, чей контракт со «столичной» командой истекает по окончании сезона.

«Мы знаем, что контракт Тротца завершается, в плей-офф нет никаких обсуждений на эту тему. Но как только финал Кубка Стэнли завершится, им вместе с агентом Жиллем Скоттом надо будет обсуждать план действий. Хотят ли они остаться? Все спрашивают, хочет ли «Вашингтон» сохранять Барри, но хочет ли он сам оставаться? Это очень важный момент, потому что Тротц получает $ 1,5 млн. Он подписывал свой контракт ещё до той революции, которую на рынке произвёл Бэбкок. Так что в любом случае он ждёт существенного увеличения зарплаты», — цитирует Лебрюна TSN.