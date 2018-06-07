«Вегас» — «Вашингтон»: как завершится пятый матч финала Кубка Стэнли—2018?

В ночь с 7 на 8 июня в Парадайсе будет сыгран пятый матч финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз». Счёт в серии — 3-1 в пользу гостей. Начало встречи — в 03:00 по московскому времени.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе «Как завершится пятый матч финала Кубка Стэнли—2018?».

Принять участие в опросе можно также в Playbuzz.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Отметим, что в 33 случаях финала НХЛ счёт был 3-1 после четырёх матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх. Таким образом, 97% серий завершились победой команды, которая вела в счёте 3-1.