Секач: настоящий уровень хоккея был на ЧМ-2018, куда приехали лучшие игроки мира

Нападающий «Ак Барса» и сборной Чехии Иржи Секач сравнил уровень Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира—2018 в Дании.

«Олимпиада? Я думаю, для всех большим сюрпризом стали хоккеисты из сборной Германии. Они играли отлично! Никто не ожидал от немцев, что они выступят так удачно, но парни преподнесли сюрприз всему миру.

Согласен ли я, что настоящий уровень мирового хоккея был на ЧМ? Да, конечно. Я так же думаю. Приехали лучшие игроки из НХЛ, куда более известные и популярные люди со всего мира. Я могу сказать, что из Чехии приехало не так много людей, когда мы играли в Корее, но я видел, как сильно интересовались именно чемпионатом мира. Мне кажется, к Корее они не так серьёзно отнеслись. Во время чемпионата мира все люди обсуждали, интересовались. Я думаю, им больше нравился чемпионат мира в Дании. Потому что лучшие игроки мира были там», — цитирует Секача «Реальное время».