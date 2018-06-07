Мамин: у Скабелки есть опыт, он умеет работать с такими командами, как «Барыс»

Президент Казахстанской федерации хоккея Аскар Мамин прокомментировал назначение Андрея Скабелки на пост главного тренера астанинского «Барыса».



«Скабелка уже 10-й тренер „Барыса“? К сожалению, так получается. Мы считаем, что у Скабелки есть опыт, считаем, что он умеет работать с такими командами, как „Барыс“. И уверены, что он сможет привнести в игру „Барыса“ много нового, и у нас большие ожидания и надежды.



Услышали ли мы болельщиков, которые требовали отставки Шопобаева и Мамбеталиева? Мы учитывали все мнения, и в том числе результаты, которые были достигнуты менеджерами клуба и сборной», — цитирует функционера Bestnews.kz.