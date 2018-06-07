Вацлав Сикора войдёт в тренерский штаб «Сочи»

Известный тренер Вацлав Сикора войдёт в тренерский штаб хоккейного клуба «Сочи», который возглавляет Сергей Зубов, информирует Hokej.cz. Последние два сезона чешский специалист отработал в «Маунтфилде», оба раза дойдя до полуфинала плей-офф. Ранее в КХЛ Сикора работал в СКА, «Северстали» и пражском «Льве».



Роберт Спаленка, агент Сикоры, прокомментировал данный переход: «Вацлав не будет классическим ассистентом. Это опытный тренер, чьё мнение обязательно будет учитываться Зубовым, и ему будут доверять многие важные решения. Вацлав хочет передавать опыт молодым коллегам, и „Сочи“ станет идеальной моделью для этого».