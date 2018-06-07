Ржига: при Яндаче результаты Чехии могли быть лучше, но он сделал многое

Назначенный новым главным тренером сборной Чехии Милош Ржига прокомментировал своё назначение.



«Возглавить национальную команду — самая большая честь, которая может выпасть тренеру. Работать под флагом страны — огромная ответственность перед людьми и всем миром. Как только я получил возможность работать со сборной, все остальные предложения потеряли для меня интерес.



Работа Яндача в сборной была значимой, он сделал множество важных вещей. Он основал тренерскую школу и вывел несколько тренерских теорий, хотя спортивные результаты могли быть немного лучше», — приводит слова Ржиги Isport.cz.

Милош Ржига назначен на должность главного тренера сборной Чехии