Холтби — о подготовке к 5-й игре финала: всё как обычно, выполняем рутину

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби рассказал, как готовится к пятому матчу финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-1). Напомним, в случае победы «столичные» впервые в своей истории выиграют главный трофей Национальной хоккейной лиги.



«Просыпаешься утром и идёшь по своим делам. Выполняешь всю рутину, тренируешься, чтобы отработать некоторые вещи и одновременно расслабиться. Всё идёт, как обычно. Более того, нам кажется, что это даёт нам лучший шанс на победу», — приводит слова Холтби официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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