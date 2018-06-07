Вуйтек — о назначении Ржиги: у Чехии не было выбора, все заняты в клубах

Известный тренер Владимир Вуйтек поделился мнением о назначении Милоша Ржиги на пост главного тренера сборной Чехии.



«В принципе никакого выбора у руководства федерации не было. Милош — опытный тренер, который показал себя за рубежом и дома. Другие сильные тренеры связаны контрактами со своими клубами. Сборную должен возглавлять человек, свободный от работы в других организациях. Совмещать почти никогда не получается хорошо, человеку тяжело разрываться между двумя важнейшими делами», — цитирует Вуйтека Isport.

Милош Ржига назначен на должность главного тренера сборной Чехии

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