Реник — о круге Тротца на скорость: я выступил круче за рулём болида

Легендарный нападающий Джереми Рёник прокомментировал тот факт, что главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц перед решающей игрой серии с «Тампа-Бэй Лайтнинг» пробежал круг на скорость.



«Я недавно побывал за рулём гоночного болида? Я прыгал с крыш небоскребов, плавал с акулами, купался с аллигаторами, держал в руках гремучих змей. Но это был самый экстремальный опыт в моей жизни. На прошлой неделе я видел, как Барри Тротц пробежал круг по площадке. Теперь можно сказать, что я выступил круче», — цитирует Реника официальный сайт лиги.

Видео можно посмотреть на официальном канале Национальной хоккейной лиги в YouTube.