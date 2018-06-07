«Куньлунь» подписал контракт с канадским защитником Парлеттом

Китайский «Куньлунь Ред Стар» подписал контракт с канадским игроком обороны Блейком Парлеттом, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Таблица переходов КХЛ



Прошедший сезон 29-летний хоккеист провёл в немецком клубе «Айсбэрэн». В 47 матчах регулярного чемпионата Парлетт сумел записать в свой актив 17 (3+14) баллов при показателе полезности "+5" и 20 минутах штрафного времени. У хоккеиста есть опыт выступлений в КХЛ — два года он играл за «Медвешчак».

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