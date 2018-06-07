70 тыс. болельщиков «Вашингтона» подали заявки на просмотр матча на арене

Домашний стадион «Вашингтон Кэпиталз» Сapital One арена получил 70 тыс. заявок от болельщиков на бесплатные билеты на просмотр пятого матча финала Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс», информирует ESPN.



Болельщики собираются смотреть матч на большом экране на «Capital One Arena», которая вмещает 18 тыс. человек. В час дня по местному времени начался приём заявок, который завершился за несколько минут. Болельщики, которые не получили бесплатных билетов, смогут посмотреть игру на площади перед ареной.



В случае победы «Кэпиталс» станут чемпионами. На данный момент счёт в серии 3-1.

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