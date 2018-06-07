Защитник Андрей Зубарев подписал новый контракт со СКА

Хоккейный клуб СКА подписал новое соглашение с защитником Андреем Зубаревым, информирует официальный сайт команды. Контракт рассчитан на два года.



Андрей Зубарев играет в СКА с сезона-2015/16. В составе «армейцев» стал обладателем Кубка Гагарина и во второй раз в карьере – чемпионом России. Дважды серебряный призёр чемпионата России. Олимпийский чемпион, чемпион мира, дважды серебряный призёр молодёжного чемпионата мира. По итогам сезона-2017/18 в СКА завоевал Кубок континента и стал бронзовым призёром чемпионата страны, в 37 играх отдав 8 результативных передач при показателе полезности «+12»

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