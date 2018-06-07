«Ак Барс» заключил пробный контракт с Никитой Герасимовым

Казанский «Ак Барс» заключил пробный контракт с защитником Никитой Герасимовым, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



21-летний хоккеист прошедший сезон провёл в команде МХЛ «Стальные Лисы». За 60 матчей регулярного чемпионата игрок набрал 29 (9+20) баллов при показателе полезности "+32" и 24 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф игрок отдал одну результативную передачу.

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