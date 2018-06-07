Орлов: если мы устоим под стартовым напором «Вегаса», всё будет в порядке

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов поделился ожиданиями от пятого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Вегас Голден Найтс» (3-1). Напомним, в случае победы «столичные» могут впервые стать обладателями главного трофея НХЛ.



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«Для нас это должна быть ещё одна игра. Нам потребуется концентрация, которую мы пытаемся сохранять весь плей-офф. Если мы сумеем справиться с их напором во время несколько первых смен, то всё должно быть в порядке», — приводит слова Орлова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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