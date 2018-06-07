«Каролина» хочет получить выбор в первом раунде и юниора за Скиннера

Как сообщает The Athletic, клуб «Каролина Харрикейнз» рассматривает варианты обмена нападающего Джеффа Скиннера. По информации издания, предполагаемая цена за 26-летнего хоккеиста — выбор в первом раунде драфта и молодой игрок. В 2019 году Скиннер может стать неограниченно свободным агентом.



В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2017/18 Скиннер сыграл 82 матча, записав на свой счёт 49 (24+25) очков при показателе полезности «-27» и 34 минутах штрафного времени.



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