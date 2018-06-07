Армстронг: нужно ставить молодых к Тарасенко и другим лидерам «Сент-Луиса»

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг поделился мнением о молодых игроках в системе клуба.



«Давайте сначала скажем, что сезон мы провели неоднозначно — он состоял из двух частей. До середины декабря мы были в числе сильнейших команд лиги, а затем наступил двухмесячный спад, во время которого мы оказались в самом подвале турнирной таблицы. После дедлайна мы снова стали побеждать — у нас было около 58% побед. Я считаю, что наша команда хорошо сбалансирована. Пару лет назад у нас произошла смена поколений. Это случилось после того, как мы уступили в полуфинале «Сан-Хосе». Тогда нам пришлось принимать решения по хоккеистам, которые очень хорошо играли у нас в течение пяти, шести и семи лет. Мы хотели обновить состав, получить дополнительные выборы на драфте, и не планировали менять на игроков свои возможности во время драфта.



У нас есть Роберт Томас, центрфорвард Тэйдж Томпсон, другие ребята. Надеюсь, что мы начнём вводить некоторых из них в состав в новом сезоне, ставить их к лидерам, которым сейчас от 24 до 27 лет. Я говорю о таких ключевых игроках, как Шенн, Шварц, Тарасенко, Алекс Пьетранджело и Джоэл Эдмундсон. Это те ребята, вокруг которых мы хотим и дальше строить команду. Мы хотим снова включиться в борьбу за место в плей-офф, снова стать командой, в которую будут верить, которая сможет стать чемпионом», — цитирует Армстронга официальный сайт лиги.

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