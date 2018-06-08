«Вегас» — «Вашингтон»: онлайн-трансляция матча Кубка Стэнли–2018 начнётся в 3:00

Сегодня, 8 июня, в Парадайсе будет сыгран пятый матч финала Кубка Стэнли–2018 между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Счёт в серии — 3-1 в пользу «столичных». Начало встречи — в 3:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Овечкин в шаге от Кубка Стэнли. Сможет ли «Вегас» продлить серию? Хоккейный сезон может закончиться.

Отметим, что в 33 случаях финала НХЛ счёт был 3-1 после четырёх матчей, и лишь в одной серии команде, которая уступала 1-3, удалось взять верх. Таким образом, 97% серий завершились победой команды, которая вела в счёте 3-1.

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