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Живой звук финала «Вашингтон» — «Вегас»: четвёртый матч

Живой звук финала «Вашингтон» — «Вегас»: четвёртый матч
Хоккей / НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал подборку моментов четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1 в серии), на которых слышны разговоры игроков, тренеров и судей.

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Счёт в серии — 3-1 в пользу «столичных». Начало пятой встречи — в 3:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте НХЛ.

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