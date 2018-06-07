Живой звук финала «Вашингтон» — «Вегас»: четвёртый матч

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал подборку моментов четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли «Вашингтон Кэпиталз» — «Вегас Голден Найтс» (6:2, 3-1 в серии), на которых слышны разговоры игроков, тренеров и судей.



Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ



Счёт в серии — 3-1 в пользу «столичных». Начало пятой встречи — в 3:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте НХЛ.