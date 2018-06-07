Самсонов: второго Василевского уже не будет, но можно повторить его успех

Голкипер Илья Самсонов, который в новом сезоне будет выступать в системе «Вашингтон Кэпиталз», поделился ожиданиями от игры за океаном.



«Готов ли к игре в АХЛ? Как я могу сказать, что не готов! Это будет решение менеджера, если это понадобится мне для практики и для опыта. Какой смысл держать меня вторым-третьим вратарём на лавке, если я могу играть в АХЛ. Я не считаю, что это плохо. Полностью готов к любым испытаниям, и нужно пройти их с высоко поднятой головой.



Крейг Баттон видит во мне второго Василевского? Второго Василевского уже не будет. Можно только повторить его успех. Конечно, большое спасибо, что такие люди выражают слова поддержки и верят в меня. Будем стараться оправдать ожидания.



Если честно, мне нравится Америка, там всё на очень высоком уровне. Когда ездил в лагерь «Вашингтона», понял, что в клубе уровень просто сумасшедший. Так что эмоции были только положительные. Но, конечно, буду скучать по родному Магнитогорску, здесь остаётся много друзей и болельщики, которые всегда поддерживали меня и дали мне много своего тепла. Поэтому я буду скучать», — сказал Самсонов.



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