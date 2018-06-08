Бэбкок: Сошников — настоящий боец, который отдаст всё для команды

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал обмен Никиты Сошникова в «Сент-Луис Блюз».

«Мне очень нравилось с ним работать. Сошников — настоящий боец, который отдаст всё для команды. Я люблю таких игроков. Но после травмы ему было непросто вернуться на свой уровень. После силового приема Здено Хары и сотрясения мозга мы очень осторожно старались помочь ему вернуться на уровень НХЛ, поэтому отправили его в фарм-клуб. В течение сезона мне было тяжело найти ему место в главной команде, поэтому в феврале мы с тогдашним генеральным менеджером «Торонто» Лу Ламорелло решились на обмен Никиты в «Блюз». Уверен, это пойдет на пользу и ему, и нам. Не сомневаюсь, Сошников еще покажет себя в НХЛ», — приводит слова Бэбкока газета «Известия».