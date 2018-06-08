«Вегас» — «Вашингтон»: Овечкин и Флёри обменялись ударами клюшками на раскатке

В Парадайсе через несколько минут начнётся первый период пятого матча финала кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз».

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

На предматчевой раскатке любопытный эпизод произошёл с участием главных действующих лиц команд — капитана гостей Александра Овечкина и вратаря хозяев Марка-Андре Флёри. Российский нападающий, прокатываясь по красной линии, закатился на сторону соперника и ударил Флёри клюшкой по щиткам. Через несколько минут Флёри аналогичным образом ответил оппоненту.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Джона Кларка.