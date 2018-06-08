Бэбкок: Зайцев стал хуже играть после травмы, но в целом я им доволен

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Майк Бэбкок прокомментировал игру защитника сборной России Никиты Зайцева.

«Я думаю, он был одним из лучших в сборной России. Мне очень нравится этот игрок, и я рад, что уже два года работаю с ним. Приехав в «Торонто», Никита быстро адаптировался к жизни вдали от родного дома и сразу понял наши требования, с первых же матчей стал радовать болельщиков.

Первый сезон у него был отличный — Зайцев прибавил во многих компонентах, хотя жажда борьбы, умение обращаться с шайбой и бросок у него были на хорошем уровне и до этого. К сожалению, во втором сезоне у него была травма, и после восстановления он стал играть немного хуже. Но в целом в прошедшем розыгрыше НХЛ я им тоже доволен. Уверен, этим летом он сможет хорошо подготовиться и будет играть еще лучше», — приводит слова Бэбкока газета «Известия»