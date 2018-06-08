«Вегас» — «Вашингтон»: Врана после передачи Кузнецова открыл счёт

В Парадайсе проходит второй период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (0:1, 1-3). Счёт в матче открыл нападающий гостей Якуб Врана.

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Чешский форвард отличился на 27-й минуте матча. В роли ассистентов выступили Том Уилсон и Евгений Кузнецов. «Столичные» подловили соперника на контратаке. Уилсон сделал длинную передачу вперёд, Врана подхватил шайбу, выкатился один на один и бросил в дальнюю девятку.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.