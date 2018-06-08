Овечкин установил клубный рекорд «Вашингтона» по голам в одном плей-офф

В Парадайсе проходит второй период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (2:2, 1-3). Вторую шайбу «столичной» команды забросил её капитан Александр Овечкин.

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Российский нападающий установил клубный рекорд «Кэпиталз» по голам в плей-офф, побив достижение нападающего Джона Дрюса, забросившего 14 шайб в Кубке Стэнли-1990.

В нынешнем розыгрыше на счету Овечкина стало 27 (15+12) очков в 24 матчах. Он занимает второе место в списке бомбардиров плей-офф, уступая только Евгению Кузнецову.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».