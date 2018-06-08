«Вегас» — «Вашингтон»: Райлли Смит вывел хозяев вперёд

В Парадайсе проходит второй период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, 1-3). Хозяева вышли вперёд после точного броска Райлли Смита.

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Форвард отличился за 28 секунд до конца второго периода матча. В этот момента «столичные» играли в меньшинстве после удаления капитана команды Александра Овечкина. Массированная атака получилась у «Вегаса». Ши Теодор приложился от синей линии, Алекс Так подобрал отскок на пятаке и прострелил на дальнюю штангу, а Райлли Смит без помех расстрелял полупустые ворота.

Видео гола также можно посмотреть в «твиттере» NBC Sports Capitals.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.