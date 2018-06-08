«Вегас» — «Вашингтон»: нападающий гостей Деванте Смит-Пелли сделал счёт 3:3

В Парадайсе проходит третий период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:3, 1-3). Гостям удалось отыграться после точного броска Деванте Смит-Пелли.

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Канадский нападающий отличился на 50-й минуте матча. Кэпиталз» применили прессинг в чужой зоне и отобрали шайбу. Брукс Орпик зарядил от синей линии, Смит-Пелли оказался первым на отскоке и добил шайбу в ворота Марка-Андре Флёри.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере»«Вашингтона».