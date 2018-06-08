«Вегас» — «Вашингтон»: Ларс Эллер вывел гостей вперёд

В Парадайсе проходит третий период пятого матча финала Кубка Стэнли 2018 года между «Вегас Голден Найтс» и «Вашингтон Кэпиталз» (3:4, 1-3). Гостям удалось выйти вперёд после точного броска Ларса Эллера.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Датский форвард отличился на 54-й минуте матча. Вновь «Вашингтон» применил прессинг в чужой зоне. Андре Бураковски из-за ворот сделал передачу в центр зоны на Коннолли, который бросил низом! Флёри не сумел удержать шайбу, а Эллер добил с двух метров.

Видео гола можно посмотреть в официальном «твиттере» «Вашингтона».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.