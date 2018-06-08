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«Вашингтон» — обладатель Кубка Стэнли-2018

«Вашингтон» — обладатель Кубка Стэнли-2018
Хоккей / НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

«Вашингтон» дважды выходил вперёд в течение второго периода после точных бросков Якуба Враны и Александра Овечкина, однако хозяевам неизменно удавалось отыграться благодаря усилиям Нейта Шмидта и Дэвида Перрона. «Рыцари» вышли вперёд за 28 секунд до конца второго после заброшенной шайбы Райлли Смита, однако это оказался последний успех команды Жерара Галлана в этом сезоне. Нападающий гостей Деванте Смит-Пелли в середине третьего периода счёт сравнял, а Ларс Эллер спустя три минуты принёс решающую победу «Кэпиталз».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 5-й матч
08 июня 2018, пятница. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 4
0:0, 3:2, 0:2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Врана (Уилсон, Кузнецов) – 26:24 (5x5), 1:1 – Шмидт (Смит, Маршессо) – 29:40 (5x5), 1:2 – Овечкин (Бекстрём, Карлсон) – 30:14 (5x4), 2:2 – Перрон (Татар, Миллер) – 32:56 (5x5), 3:2 – Смит (Так, Теодор) – 39:31 (5x4), 3:3 – Смит-Пелли (Орпик) – 49:52 (5x5), 3:4 – Эллер (Коннолли, Бураковски) – 52:23 (5x5)
«Вегас» — «Вашингтон»: Ларс Эллер вывел гостей вперёд
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