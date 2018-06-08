«Вашингтон» — обладатель Кубка Стэнли-2018

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

«Вашингтон» дважды выходил вперёд в течение второго периода после точных бросков Якуба Враны и Александра Овечкина, однако хозяевам неизменно удавалось отыграться благодаря усилиям Нейта Шмидта и Дэвида Перрона. «Рыцари» вышли вперёд за 28 секунд до конца второго после заброшенной шайбы Райлли Смита, однако это оказался последний успех команды Жерара Галлана в этом сезоне. Нападающий гостей Деванте Смит-Пелли в середине третьего периода счёт сравнял, а Ларс Эллер спустя три минуты принёс решающую победу «Кэпиталз».