Три российских игрока впервые в карьере выиграли Кубок Стэнли

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

В составе «Вашингтона» сразу три российских игрока впервые в карьере выиграли финал Кубка Стэнли. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин пробился в главную серию года с 13-й попытки, нападающий Евгений Кузнецов — с четвёртой, защитник Дмитрий Орлов в третий раз в карьере играл в плей-офф НХЛ.