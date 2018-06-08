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Овечкин: это просто незабываемо, я верил в победу все 13 лет

Овечкин: это просто незабываемо, я верил в победу все 13 лет
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сразу после исторической победы в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года над «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1 в серии) поделился своим счастьем.

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«Это просто незабываемо. У меня нет слов. Я счастлив за всю команду, за Вашингтон. На протяжении этих 13 лет в НХЛ я верил, что выиграю Кубок Стэнли», — сказал Овечкин в эфире NBC.

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Они не стали отстоем в этом году. Овечкин и «Вашингтон» выиграли Кубок Стэнли!
Когда-то это должно было случиться. Российский капитан «Вашингтона» и его команда взяли хоккейный Грааль.
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