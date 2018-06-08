Александр Овечкин — самый ценный игрок плей-офф НХЛ-2018

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые завоевали Кубок Стэнли.

Турнирная сетка и календарь финальной серии плей-офф НХЛ

Самым ценным игроком плей-офф был признан капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. 32-летний нападающий набрал 27 (15+12) очков в 24 матчах, став лучшим снайпером турнира. Овечкин стал вторым в истории российским игроком, выигравшим «Конн Смайт Трофи».

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