Овечкин: я же говорил, что мы не будем отстоем в этом году!

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал победу своей команды в розыгрыше Кубка Стэнли-2018. В пятом матче финальной серии чемпионата НХЛ «Вашингтон» переиграл «Вегас Голден Найтс» (4:3, 4-1).

«В самом начале нынешнего сезона я сказал, что мы не будем отстоем в этом году. Мы выиграли Кубок Стэнли. Это всё, что сейчас имеет значение», — сказал Овечкин в эфире NBC.

Напомним, что фраза Овечкина: «Мы не будем отстоем в этом году» стала очень популярна среди хоккейных болельщиков, которые даже выпустили специальный дизайн футболок с такой надписью.

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