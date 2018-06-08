Овечкин, Орлов и Кузнецов впервые в карьере подняли Кубок Стэнли над головой

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли. Этот успех стал первым для команды из столицы США, вступившей в НХЛ в 1974 году.

Российские игроки «Вашингтона» Александр Овечкин, Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов впервые в карьере подняли над головой Кубок Стэнли.

Александр Овечкин первым совершил круг почёта с трофеем на правах капитана клуба. После него Кубок Стэнли подняли над головой игроки «Кэпиталз» в следующем порядке: Никлас Бекстрём, Брукс Орпик, Мэтт Нисканен, Ти Джей Оши, Джей Бигл, Джон Карлсон, Брэйден Холтби, Ларс Эллер, Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Том Уилсон, Андре Бураковски, Михал Кемпны, Деванте Смит-Пелли, Бретт Коннолли, Якуб Врана, Алекс Чиассон, Филипп Грубауэр, Чандлер Стивенсон, Кристиан Юус, Трэвис Бойд, Якуб Ержабек, Финикс Копли и Шейн Герсич.