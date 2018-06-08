«Вашингтон» – 2-й в истории клуб-чемпион, уступавший по ходу всех 4 серий ПО

«Вашингтон Кэпиталз» победил «Вегас Голден Найтс» в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли 2018 года. Матч, проходивший в Парадайсе, завершился со счётом 4:3 в пользу гостей. Счёт в серии стал 4-1 в пользу подопечных Барри Тротца, которые и завоевали Кубок Стэнли.

До этого были пройдены «Коламбус Блю Джекетс» (4-2), «Питтсбург Пингвинз» (4-2) и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4-3). Примечательно, что по ходу всех этих серий «Кэпиталз» уступали в счёте. Они стали всего лишь шестым клубом-чемпионом с таким достижением и первым после «Питтсбурга»-1991.

При этом по четыре волевые победы в серии удалось одержать только «Питтсбургу»-1991 и «Вашингтону»-2018, потому что все прошлые достижения относятся к тому времени, когда плей-офф состоял из трёх серий.